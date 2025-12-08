Ричмонд
Глава Дагестана: рассчитывали на другой результат «Динамо» в РПЛ

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что его не устраивают результаты махачкалинского «Динамо» в первой части сезона РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Динамо» дома уступило «Пари НН» (0:1), продлив безвыигрышную серию до пяти матчей. После матча главный тренер команды Хасанби Биджиев подал в отставку. Команда ушла на зимнюю паузу, занимая место в зоне стыковых матчей с клубами Первой лиги.

«Вместе с тысячами дагестанских болельщиков я наблюдал за игрой на стадионе. К сожалению, несмотря на достойную игру динамовцев, результат оказался не в нашу пользу. По итогам 18 туров команда занимает 13‑е место. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитываем, и во второй части сезона болельщики ждут от динамовцев рывка. Впереди у них перерыв: отдых и тренировочные сборы.

За это время предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Кроме того, в этом году команда усилилась новыми футболистами, которые еще не в полной мере раскрыли потенциал. Предстоящие сборы помогут им адаптироваться и сыграться с коллективом. Задачи перед командой остаются прежними — завершить сезон в первой десятке и пройти как можно дальше в Кубке России. Уверен, “Динамо” это по силам», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Махачкалинское «Динамо» проводит свой второй сезон в РПЛ. Прошлый сезон дагестанский коллектив завершил на 11-м месте.

«Динамо» откроет весеннюю часть чемпионата 28 февраля домашним матчем против казанского «Рубина».

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:1
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 3844 зрителя
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Алексей Шпилевский
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
37′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
20′
24
Андрес Аларкон
22
Мохамед Аззи
7
Хазем Мастури
90+1′
47
Никита Глушков
36′
77
Темиркан Сундуков
82′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
46′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
89′
19
Кирилл Зинович
90+2′
6
Мехди Мубарик
46′
16
Уссем Мрезиг
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
90+1′
3
Юрий Коледин
88′
29
Лука Веснер Тичич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
70′
24
Эдгардо Фаринья
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
11′
46′
80
Валерий Царукян
76′
2
Виктор Александров
27
Вячеслав Грулев
88′
8
Мамаду Майга
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
21
Реналдо Сефас
90′
Статистика
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
3
5
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
1
3
Угловые
6
2
Фолы
13
25
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
