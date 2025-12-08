Глава Дагестана: рассчитывали на другой результат «Динамо» в РПЛ

«Вместе с тысячами дагестанских болельщиков я наблюдал за игрой на стадионе. К сожалению, несмотря на достойную игру динамовцев, результат оказался не в нашу пользу. По итогам 18 туров команда занимает 13‑е место. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитываем, и во второй части сезона болельщики ждут от динамовцев рывка. Впереди у них перерыв: отдых и тренировочные сборы.



За это время предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Кроме того, в этом году команда усилилась новыми футболистами, которые еще не в полной мере раскрыли потенциал. Предстоящие сборы помогут им адаптироваться и сыграться с коллективом. Задачи перед командой остаются прежними — завершить сезон в первой десятке и пройти как можно дальше в Кубке России. Уверен, “Динамо” это по силам», — написал Меликов в своем телеграм-канале.