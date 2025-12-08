Глава Дагестана: рассчитывали на другой результат «Динамо» в РПЛ

Накануне «Динамо» дома уступило «Пари НН» (0:1), продлив безвыигрышную серию до пяти матчей. После матча главный тренер команды Хасанби Биджиев подал в отставку. Команда ушла на зимнюю паузу, занимая место в зоне стыковых матчей с клубами Первой лиги.
«Вместе с тысячами дагестанских болельщиков я наблюдал за игрой на стадионе. К сожалению, несмотря на достойную игру динамовцев, результат оказался не в нашу пользу. По итогам 18 туров команда занимает 13‑е место. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитываем, и во второй части сезона болельщики ждут от динамовцев рывка. Впереди у них перерыв: отдых и тренировочные сборы.
За это время предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Кроме того, в этом году команда усилилась новыми футболистами, которые еще не в полной мере раскрыли потенциал. Предстоящие сборы помогут им адаптироваться и сыграться с коллективом. Задачи перед командой остаются прежними — завершить сезон в первой десятке и пройти как можно дальше в Кубке России. Уверен, “Динамо” это по силам», — написал Меликов в своем телеграм-канале.
Махачкалинское «Динамо» проводит свой второй сезон в РПЛ. Прошлый сезон дагестанский коллектив завершил на 11-м месте.
«Динамо» откроет весеннюю часть чемпионата 28 февраля домашним матчем против казанского «Рубина».
Хасанби Биджиев
Алексей Шпилевский
Хуан Мануэль Боселли
37′
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
20′
24
Андрес Аларкон
22
Мохамед Аззи
7
Хазем Мастури
90+1′
47
Никита Глушков
36′
77
Темиркан Сундуков
82′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
46′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
89′
19
Кирилл Зинович
90+2′
6
Мехди Мубарик
46′
16
Уссем Мрезиг
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
90+1′
3
Юрий Коледин
88′
29
Лука Веснер Тичич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
70′
24
Эдгардо Фаринья
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
11′
46′
80
Валерий Царукян
76′
2
Виктор Александров
27
Вячеслав Грулев
88′
8
Мамаду Майга
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
21
Реналдо Сефас
90′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти