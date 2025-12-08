«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы

«Сборы будут с 13 января. Мы собираемся в Объединенных Арабских Эмиратах, будем в двух городах — часть сбора будет в Дубае, часть — в Абу-Даби. Планируем принять участие в традиционном турнире, в котором играли в прошлом году. Вроде бы, все к этому идет. Должны, наверное, скоро объявить.



22 февраля возвращаемся обратно. Думаю, шесть-семь матчей планируем сыграть за это время», — приводит слова главного тренера «быков» Sport24.