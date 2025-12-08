Ричмонд
«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы

Пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании новых трудовых соглашений с Жоау Батчи и Витором Торменой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Новые контракты с игроками рассчитаны до 30 июня 2029 года. Предыдущие истекали летом 2027 года.

Ангольский нападающий Батчи выступает за «Краснодар» с осени 2022 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «быков» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

Защитник Витор Тормена стал игроком «Краснодара» летом 2023 года. В нынешнем сезоне бразилец отыграл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В заключительном туре РПЛ перед зимней паузой «Краснодар» на домашнем поле обыграл ЦСКА (3:2). Подопечные Мурада Мусаева ушли на переыв на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 баллами. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» с 27 очками.

После матча с ЦСКА Мусаев раскрыл планы «Краснодара» на зимнюю паузу.

«Сборы будут с 13 января. Мы собираемся в Объединенных Арабских Эмиратах, будем в двух городах — часть сбора будет в Дубае, часть — в Абу-Даби. Планируем принять участие в традиционном турнире, в котором играли в прошлом году. Вроде бы, все к этому идет. Должны, наверное, скоро объявить.

22 февраля возвращаемся обратно. Думаю, шесть-семь матчей планируем сыграть за это время», — приводит слова главного тренера «быков» Sport24.

Краснодар
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
38′
Виктор Са
(Эдуард Сперцян)
51′
Жоау Батчи
(Лукас Оласа)
70′
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
11′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
36′
3
Тормена
4
Диего Коста
73′
11
Жоау Батчи
90′
17
Валентин Пальцев
7
Виктор Са
76′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
85′
88
Никита Кривцов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
24′
68′
10
Иван Обляков
31′
31
Матвей Кисляк
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
5
Родриго Вильягра
55′
58′
7
Матеус Алвес
20
Матия Попович
58′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
86′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
86′
37
Энрике Кармо
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
5
Фолы
13
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти