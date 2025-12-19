Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

42-летний Мусаева работал в системе «Краснодара» с 2005-го по 2021 год. С июня 2020-го по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта 2024 года был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории золотым медалям чемпионата России.