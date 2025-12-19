Ричмонд
Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам ноября и декабря.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На награду лучшему тренеру РПЛ в ноябре и декабре также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Андрей Талалаев («Балтика») и Заур Тедеев («Акрон»).

Эксперты РПЛ поделили свои голоса между Мурадом Мусаевым и главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым. Комментаторы с небольшим перевесом отдали предпочтение наставнику калининградской команды. А вот в голосовании болельщиков победу с 32% голосов одержал Мусаев. Для Мусаева данная награда стала второй подряд и четвертой в общей сложности.

За два месяца краснодарский клуб набрал 11 очков в пяти матчах, обыграв «Спартак» (2:1), «Крылья Советов» (5:0) и ЦСКА (3:2), а также сыграв вничью с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Быки» набрали 40 очков за 18 туров. Сезон возобновится в конце февраля.

42-летний Мусаева работал в системе «Краснодара» с 2005-го по 2021 год. С июня 2020-го по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта 2024 года был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории золотым медалям чемпионата России.

С 2021-го по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.

Краснодар
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
38′
Виктор Са
(Эдуард Сперцян)
51′
Жоау Батчи
(Лукас Оласа)
70′
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
11′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
36′
3
Тормена
4
Диего Коста
73′
11
Жоау Батчи
90′
17
Валентин Пальцев
7
Виктор Са
76′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
85′
88
Никита Кривцов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
24′
68′
10
Иван Обляков
31′
31
Матвей Кисляк
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
5
Родриго Вильягра
55′
58′
7
Матеус Алвес
20
Матия Попович
58′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
86′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
86′
37
Энрике Кармо
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
5
Фолы
13
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
