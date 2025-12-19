Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

На награду лучшему тренеру РПЛ в ноябре и декабре также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Андрей Талалаев («Балтика») и Заур Тедеев («Акрон»).
Эксперты РПЛ поделили свои голоса между Мурадом Мусаевым и главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым. Комментаторы с небольшим перевесом отдали предпочтение наставнику калининградской команды. А вот в голосовании болельщиков победу с 32% голосов одержал Мусаев. Для Мусаева данная награда стала второй подряд и четвертой в общей сложности.
За два месяца краснодарский клуб набрал 11 очков в пяти матчах, обыграв «Спартак» (2:1), «Крылья Советов» (5:0) и ЦСКА (3:2), а также сыграв вничью с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Быки» набрали 40 очков за 18 туров. Сезон возобновится в конце февраля.
42-летний Мусаева работал в системе «Краснодара» с 2005-го по 2021 год. С июня 2020-го по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта 2024 года был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории золотым медалям чемпионата России.
С 2021-го по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.
