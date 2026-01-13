Ричмонд
ЦСКА ведет переговоры с «Интернасьоналом» по аренде Алеррандро

Бразильский форвард может продолжить карьеру на родине.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бразильский нападающий московского ЦСКА Аллерандро может в скором времени отправиться в «Интернасьонал». Об этом сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

По данным источника, бразильский «Интернасьонал» ведет переговоры с ЦСКА по аренде Алеррандро с правом выкупа. Сторона игрока поддерживает отъезд форварда из России в зимнее трансферное окно.

За время игры в ЦСКА Алеррандро провел 21 матч в РПЛ и набрал 2 (1+1) очка. За всю карьеру 26-летний бразильский футболист успел сыграть в «Атлетико Минейро», «Витории» и «Ред Булл Брагантино». В ноябре 2025 года Аллерандро даде номинировали на премию Пушкаша, вручаемуюза самый красивый гол года.

Напомним, ранее ЦСКА уже совершил обмен с другим российским клубом — «Зенитом». Из петербургского клуба в стан «армейцев» отправился Лусиано Гонду, в обратном направлении проследовал Игорь Дивеев.

Главным тренером московского ЦСКА сейчас является Фабио Челестини. Летом 2025 года было объявлено, что Челестини возглавит клуб, а 20 июня он официально вступил в должность. Контракт был подписан на два года с опцией продления еще на один год. В своем первом матче под руководством Фабио Челестини ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 0:1 и стал обладателем Суперкубка России.