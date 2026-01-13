ЦСКА ведет переговоры с «Интернасьоналом» по аренде Алеррандро

Главным тренером московского ЦСКА сейчас является Фабио Челестини. Летом 2025 года было объявлено, что Челестини возглавит клуб, а 20 июня он официально вступил в должность. Контракт был подписан на два года с опцией продления еще на один год. В своем первом матче под руководством Фабио Челестини ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 0:1 и стал обладателем Суперкубка России.