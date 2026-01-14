Дзюба заявил, что Губерниев не разбирается в футболе

«Хотим мы или нет, но мы смотрим на Запад. Музыку, фильмы мы чуть-чуть подворовываем с Запада, из Америки — это нормально. Если они делают лучше, почему мы не можем это использовать, но делать со своей изюминкой? Так и здесь, например, ведущие — Каррагер, Анри, Ширер. Они рассказывают вещи и подмечают нюансы, которые обывателю не сразу понятны, но интересны. У нас что? Это же вообще… На сто процентов знаю, что наши эксперты, пока их пудрят перед эфиром, узнают счет матча. И говорят: “Хорошая боевая игра, все понятно”. Абсолютно банальные вещи. Так и я могу. И рыбак с удочкой может так же. Это ни о чем!



Где такое видано, как у нас, что Дима Губерниев 17 видов спорта обозревает? Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов — в какой момент ошибка, а где нет», — сказал Дзюба.