«Рубин» назначил главным тренером Франка Артигу

В тренерский штаб нового главного тренера вошли Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. Артига и его помощники приступят к работе с командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в турецком Белеке. На первом сборе «Рубин» сыграет против сербского ИМТ 21 января, а 26 января с македонской «Стругой».