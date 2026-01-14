Ричмонд
«Рубин» назначил главным тренером Франка Артигу

Накануне казанский клуб официально расторг соглашение с Рашидом Рахимовым, который возглавлял «Рубин» с 2023 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Рубин"

Испанский специалист Франк Артига официально стал новым главным тренером казанского «Рубина». Соглашение с 49‑летним тренером рассчитано до лета 2027 года.

Последним клубом Артиги был ангольский «Петру Атлетику», который он покинул 10 января. До этого он возглавлял подмосковные «Химки» и московскую «Родину».

В тренерский штаб нового главного тренера вошли Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. Артига и его помощники приступят к работе с командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в турецком Белеке. На первом сборе «Рубин» сыграет против сербского ИМТ 21 января, а 26 января с македонской «Стругой».

«Рубин» занимает седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. В 18 турах Российской Премьер-лиги казанцы набрали 23 очка. 28 февраля в матче 19-го тура чемпионата страны «Рубин» сыграет против махачкалинского «Динамо».