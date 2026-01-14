ФИФА наложила на «Ростов» трансферный бан до лета 2027 года

«Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который “Ростов” на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — сказано в заявлении «Ростова».