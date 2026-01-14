Ричмонд
ФИФА наложила на «Ростов» трансферный бан до лета 2027 года

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ростов"

Запрет вступил в силу 13 января. Причиной такого решения стала задолженность российского клуба перед уругвайским «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии.

«Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который “Ростов” на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — сказано в заявлении «Ростова».

Трансфер Саравии обошелся «Ростову» в 1,95 млн евро. Уругваец провел за российский клуб 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В январе 2025 года Саравия отказался возвращаться в «Ростов» и через полгода подписал контракт с аргентинским «Бельграно».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. 28 февраля на выезде сыграет против «Краснодара».