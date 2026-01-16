Дзюба заявил о желании сыграть в воротах до конца карьеры

«Мне было бы интересно попробовать хотя бы раз сыграть в воротах. Именно в матче хотелось бы», — сказал Дзюба.
В этом сезоне Дзюба провел за «Акрон» 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона.
Ранее Дзюба заявил, что не исключает возможность завершения карьеры ближайшим летом.
В марте 2025 года Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233 мяча), который был установлен в 2014 году. Также Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории России, превзойдя результат все того же Кержакова (30 мячей).
Всего на счету Дзюбы 643 матча за клубы и сборную, в которых он забил 245 мячей и отдал 144 голевые передачи.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. 28 февраля тольяттинцы на выезде сыграют против «Оренбурга».