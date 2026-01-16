Дзюба заявил о желании сыграть в воротах до конца карьеры

В марте 2025 года Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233 мяча), который был установлен в 2014 году. Также Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории России, превзойдя результат все того же Кержакова (30 мячей).