Игрок РПЛ объяснил, как живет на 50 тыс. рублей в месяц

«Что тут удивительного? Ну, бывает, 60 тыс. трачу. Естественно, сюда не входят какие‑то крупные разовые расходы, когда покупаю себе бутсы, например, или кроссовки. На быт мне зачем больше? В месяц бывает три выезда, когда я полностью на обеспечении клуба. То есть десять дней я вне Тольятти. Квартиру мне тоже клуб оплачивает, ем я на базе. 50 тыс. — это сходить в ресторан, купить еще какие‑то мелочи.



Остальное куда? Перечисляю родителям. Для некоторых удивление, но на самом деле многие так в футболе делают, особенно молодые. Есть по той же “Казанке” несколько приятелей, которые также живут. Может, не родителям, а сами куда‑то откладывают. Машина? Мне пока и пешком комфортно, у меня в Тольятти все недалеко. Да и прав пока нет, поэтому и машину не присматриваю. Как только права появятся, буду думать, но это у меня среди приоритетов сейчас далеко не на первом месте», — сказал Бокоев.