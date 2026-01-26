Ричмонд
Игрок РПЛ объяснил, как живет на 50 тыс. рублей в месяц

Защитник тольяттинского «Акрона» Марат Бокоев в интервью «Матч ТВ» рассказал, как ему удается жить на 50 тыс. рублей в месяц.

«Что тут удивительного? Ну, бывает, 60 тыс. трачу. Естественно, сюда не входят какие‑то крупные разовые расходы, когда покупаю себе бутсы, например, или кроссовки. На быт мне зачем больше? В месяц бывает три выезда, когда я полностью на обеспечении клуба. То есть десять дней я вне Тольятти. Квартиру мне тоже клуб оплачивает, ем я на базе. 50 тыс. — это сходить в ресторан, купить еще какие‑то мелочи.

Остальное куда? Перечисляю родителям. Для некоторых удивление, но на самом деле многие так в футболе делают, особенно молодые. Есть по той же “Казанке” несколько приятелей, которые также живут. Может, не родителям, а сами куда‑то откладывают. Машина? Мне пока и пешком комфортно, у меня в Тольятти все недалеко. Да и прав пока нет, поэтому и машину не присматриваю. Как только права появятся, буду думать, но это у меня среди приоритетов сейчас далеко не на первом месте», — сказал Бокоев.

Марат Бокоев перешел в «Акрон» летом 2023 года из московского «Велеса» на правах свободного агента. В этом сезоне 24-летний защитник провел за тольяттинцев 21 матч во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. 28 февраля тольяттинцы на выезде сыграют против «Оренбурга».