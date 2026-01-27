Ричмонд
«Пари НН» объявил об отмене матча с «Факелом»

Команды сейчас находятся на сборах в Турции.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Факел"

Матч «Пари НН» и «Факела» отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в нижегородском клубе. Вместо матча «Пари НН» запланировал провести тренировку в зале, чтобы поддержать физическую форму команды.

Встреча должна была состояться в Турции, в Белеке, где команды на данный момент проводят сборы.

Позже клуб из Нижнего Новогорода еще раз вышел на связь с болельщиками и написал о причине отмены матча.

«Сегодня был отменен матч “Пари НН” — “Факел”, после чего была опубликована абсолютно неправдивая информация со стороны “Факела” о том, что этот матч был отменён по решению главного тренера “Пари НН” Алексея Шпилевского. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности, более того — это ложь. Матч был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, организаторы встречи закрыли поле из-за погоды. Существовала возможность переноса матча на поле, где тренируется “Пари НН”, однако после различных консультаций было принято решение игру не переносить, поскольку впереди у “Пари НН” еще один сбор в Турции — необходимо сохранять поля в надлежащем качестве. Плюс наш клуб заботится о здоровье наших футболистов. Еще раз полчеркиваем, что информация “Факела” не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе «Пари НН».

Напомним, нижегородский клуб находится в стыковой зоне с 14 очками после 18 туров. «Факел» на первом месте в Первой лиге с 48 очками на счету.