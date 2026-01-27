«Пари НН» объявил об отмене матча с «Факелом»

«Сегодня был отменен матч “Пари НН” — “Факел”, после чего была опубликована абсолютно неправдивая информация со стороны “Факела” о том, что этот матч был отменён по решению главного тренера “Пари НН” Алексея Шпилевского. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности, более того — это ложь. Матч был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, организаторы встречи закрыли поле из-за погоды. Существовала возможность переноса матча на поле, где тренируется “Пари НН”, однако после различных консультаций было принято решение игру не переносить, поскольку впереди у “Пари НН” еще один сбор в Турции — необходимо сохранять поля в надлежащем качестве. Плюс наш клуб заботится о здоровье наших футболистов. Еще раз полчеркиваем, что информация “Факела” не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе «Пари НН».