«Краснодар» купил лучшего бомбардира «Пари НН» за 60 млн рублей

26-летний уругваец уже прибыл в расположение «быков» и проходит медицинское обследование, после чего «Краснодар» должен официально объявить о его переходе.
Сумма трансфера составит 60 млн рублей. Также «Пари НН» может дополнительно получить 30 млн рублей в виде бонусов 15 млн за чемпионство в РПЛ и еще 15 млн, если Боселли поможет клубу выиграть второй титул. Зарплата уругвайца в «Краснодаре» составит примерно 6 млн рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» хотел получить за трансфер Боселли не менее 100 млн рублей.
Боселли перешел в «Пари НН» в сентябре 2023 года из португальского «Жил Висенте» за 200 тыс. евро. За два с половиной года он провел за нижегородский клуб 75 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал четыре голевые передачи. Контракт Боселли с «Пари НН» истекал в конце нынешнего сезона.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на один балл. 28 февраля «быки» дома сыграет против «Ростова».