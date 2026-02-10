«Краснодар» купил лучшего бомбардира «Пари НН» за 60 млн рублей

Боселли перешел в «Пари НН» в сентябре 2023 года из португальского «Жил Висенте» за 200 тыс. евро. За два с половиной года он провел за нижегородский клуб 75 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал четыре голевые передачи. Контракт Боселли с «Пари НН» истекал в конце нынешнего сезона.