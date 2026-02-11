Ричмонд
СМИ: Долг «Ростова» вырос на 23 млн рублей за два месяца

11 банковских счетов клуба остаются заблокированными.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Долг футбольного клуба «Ростов» за последние 60 дней вырос на 23 млн рублей. Теперь клуб должен Федеральной налоговой службе 177,9 млн рублей. 11 банковских счетов остаются заблокированными. Об этом сообщает Mash на спорте.

«Ростов» не закрыл долги, которые перед ними выставила налоговая еще в начале декабря 2025 года. Общая задолженность выросла на 13%.

При этом в «Ростове» на данный момент нет проблем с зарплатами. Клуб делает выплаты сотрудникам и игрокам, нашел средства на организацию зимних сборов в Абу-Даби и закрыл долги перед уругвайским «Пеньяролем» за Родриго Саравию, из-за которого на клуб был наложен трансферный бан.

После 18 туров Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает 11-е место, набрав 21 очко. Разрыв с лидирующим «Краснодаром» составляет 19 баллов. Чемпионат возобновится 27 февраля.

Напомним, что в ноябре 2025 года по заявлению «Зенита» на «Ростов» были наложены санкции из-за задолженности по трансферу защитника Александра Тарасова, перешедшего в донской клуб летом того же года. В феврале РФС снял с донского клуба запрет на регистрацию игроков. На прошлой неделе ФИФА также сняла с донского клуба свой запрет на регистрацию футболистов.