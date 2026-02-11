СМИ: Долг «Ростова» вырос на 23 млн рублей за два месяца

Напомним, что в ноябре 2025 года по заявлению «Зенита» на «Ростов» были наложены санкции из-за задолженности по трансферу защитника Александра Тарасова, перешедшего в донской клуб летом того же года. В феврале РФС снял с донского клуба запрет на регистрацию игроков. На прошлой неделе ФИФА также сняла с донского клуба свой запрет на регистрацию футболистов.