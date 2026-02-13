Черчесов: Если «Ахмат» станет пятым, это будет как чемпионство

Сейчас хочу дать максимум с «Ахматом». Если в этом сезоне займем, условно, пятое место, для нас это будет как чемпионство. Следующий сезон — другое дело. Главное — любовь к своему делу. До 40 лет нельзя доиграть из-под палки. Но как только почувствовал, что пора — перешёл на другую работу. Может, и в тренерстве в один день скажу себе: стоп. Пойду, например, в президенты или в совет директоров. Кто знает, что будет? — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».