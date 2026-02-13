Черчесов: Если «Ахмат» станет пятым, это будет как чемпионство

— Многое в тренерской профессии представляет собой повторение: все-таки и «Ахмат» в вашей карьере был, и плюс-минус такие же задачи. В чем черпаете мотивацию?
— Пришел в «Ахмат» — последнее место, 0 очков. Кстати, меня постоянно спрашивают: почему дал согласие перед «Зенитом»? А когда надо было?
— После «Зенита» менее рискованно для репутации было бы?
— Даже ответа не нахожу на этот вопрос. Потому что просто не мыслю такими категориями. Есть игра — готовимся, какие проблемы? Были на последнем месте — сейчас восьмые — вот вам и мотивация. Видишь, как молодой растет, находишь кому-то новое место — это же все интересно. Или вы, журналисты, отметили неплохой матч с кем-то — это тоже мотивационные моменты. Люди видят, что мы что-то неплохо делаем. А потом — это моя профессия — где мне еще самореализовываться?
Сейчас хочу дать максимум с «Ахматом». Если в этом сезоне займем, условно, пятое место, для нас это будет как чемпионство. Следующий сезон — другое дело. Главное — любовь к своему делу. До 40 лет нельзя доиграть из-под палки. Но как только почувствовал, что пора — перешёл на другую работу. Может, и в тренерстве в один день скажу себе: стоп. Пойду, например, в президенты или в совет директоров. Кто знает, что будет? — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
Также Черчесов высказался о трансферных проблемах грозненцев в условиях санкций.
— В последние годы пригласить качественного мастера в Грозный стало значительно сложнее, чем раньше?
— Сталкиваюсь с этим в первый раз. Нельзя забывать о санкциях для страны. Во-вторых, а может, даже и во-первых, мы — подсанкционный клуб — в отличие от условного «Акрона». Согласитесь, это непростой момент, — добавил главный тренер «Ахмата».
С сентября 2011-го по май 2013 года Станислав Черчесов уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.
Грозненский клуб с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ команда Станислава Черчесова дома сыграет с ЦСКА.