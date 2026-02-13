«Торпедо» арендовало у «Ростова» бывшего игрока сборной России

Уткин является воспитанником «Краснодара». Всего на его счету 150 матчей в РПЛ за «Краснодар», «Ростов», «Ахмат» и «Балтику», в которых он забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. В 2022 году он провел два матча за сборную России и отметился победным голом в ворота сборной Кыргызстана (2:1).