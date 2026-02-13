Ричмонд
«Торпедо» арендовало у «Ростова» бывшего игрока сборной России

Московское «Торпедо» объявило о переходе на правах аренды полузащитника «Ростова» Даниила Уткина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Арендное соглашение 26-летнего полузащитника рассчитано до конца текущего сезона. По информации журналиста Ивана Карпова, «Торпедо» взяло на себя 60% зарплаты игрока — 1,8 млн рублей в месяц. От остальной части Уткин отказался ради получения игровой практики.

Первую половину этого сезона Уткин провел в аренде в калининградской «Балтике», однако из-за травмы колена сыграл всего два матча. Сообщалось, что этой зимой интерес к игроку проявляли два клуба РПЛ и два клуба из испанской Сегунды — «Кастельон» и «Сарагоса».

Уткин является воспитанником «Краснодара». Всего на его счету 150 матчей в РПЛ за «Краснодар», «Ростов», «Ахмат» и «Балтику», в которых он забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. В 2022 году он провел два матча за сборную России и отметился победным голом в ворота сборной Кыргызстана (2:1).

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги и находится в одном балле от зоны вылета. 1 марта «автозаводцы» на выезде сыграют против новороссийского «Черноморца».