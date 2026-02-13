ЦСКА предложил € 9 млн за нападающего сборной Уругвая — Мерло

По информации источника, на текущий момент «Америка» не ответила на предложение московского клуба. Сумма трансфера составила 6 млн долларов США. Родригес играет за мексиканский клуб с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6,5 млн евро.