Колосков сожалеет о закрытии печатного журнала «Совспорт-Футбол»

«Конечно, это потеря, что говорить. Тем более печатное издание, тем более такое историческое для нашего поколения и постарше. Казалось все незыблемым. “Советский спорт — Футбол” давал хорошую объективную профессиональную информацию. Но и сейчас много есть хороших изданий. Однако для старшего и среднего возраста читать такой журнал было привычным, поэтому точно потеря. Но вечного ничего не бывает. Я сожалею, что больше этого не будет», — цитирует Колоскова ТАСС.