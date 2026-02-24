Колосков сожалеет о закрытии печатного журнала «Совспорт-Футбол»

Закрытие журнала «Советский спорт — Футбол» является грустной новостью, он был частью истории для старшего и среднего поколений. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
«Конечно, это потеря, что говорить. Тем более печатное издание, тем более такое историческое для нашего поколения и постарше. Казалось все незыблемым. “Советский спорт — Футбол” давал хорошую объективную профессиональную информацию. Но и сейчас много есть хороших изданий. Однако для старшего и среднего возраста читать такой журнал было привычным, поэтому точно потеря. Но вечного ничего не бывает. Я сожалею, что больше этого не будет», — цитирует Колоскова ТАСС.
Главный редактор газеты «Советский спорт» Сергей Бреговский сообщил, что печатная версия издания останется, но изменит свой формат. Руководители газеты планируют заменить ежедневный формат на более качественное, с точки зрения и контента, и печати издание, которое будет больше отвечать современным тенденциям. По его словам, новая концепция печатной версии выйдет в тираж ориентировочно в конце марта.
«Советский спорт» был основан в 1922 году. До 1946 года издание называлось «Красный спорт». С 1960-го по 1990 год в качестве приложения к газете издавался еженедельный журнал «Футбол». С 1999 года «Футбол» также выходил под эгидой «Советского спорта».
Вячеславу Колоскову 84 года. Он возглавлял Российский футбольный союз с 1992-го по 2005 год, а ныне — почетный президент. Также с 1980-го по1996 год Колосков занимал пост вице-президента ФИФА.