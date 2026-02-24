«Ростсельмаш» приостановил спонсирование «Ростова»

Как сообщили источнику в пресс-службе компании, «Ростсельмаш» был вынужден приостановить спонсорство «Ростова» в связи с текущей экономической ситуацией.
Ранее в СМИ появилась информация, что у «Ростова» огромные долги, из-за которых он даже может сняться с чемпионата. Гендиректор команды Игорь Гончаров опроверг эти слухи и заявил, что информация не соответствует действительности.
С 1957-го по 2003 год команда называлась «Ростсельмаш». В 2003-м ее переименовали в «Ростов».
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Ростов» идет на 11-м месте в таблице с 21 очком. В 19-м туре команда Джонатана Альбы сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 28 февраля в 19:30 по московскому времени.