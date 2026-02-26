«Где его мужское начало?» Тикнизян раскритиковал Галактионова

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал Галактионова хорошим тренером, но трусливым и нерешительным человеком. Тренер, в свою очередь, отказался комментировать слова футболиста и поблагодарил его за время в клубе.
«Дзюба все сказал, как есть. Я этого не стал говорить из-за остаточного уважения и все-таки благодарности. Но когда я вижу, что человек сидит с таким надменным видом, с угрюмым лицом, а-ля Саша Белый из “Бригады”, и говорит о том, что Тикнизян такой-такой — я это увидел и удивился. На тот момент не говорил, что кто-то виноват, кто-то прав. Произошло недопонимание», — сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале букмекерской компании FONBET.
«Не надо идти работать тренером, если мы хотим девочек видеть в команде. Я хочу видеть тренера-авторитета, которого я буду уважать. Пример: Марко Николич, сейчас это Деян Станкович. Я себе не позволю и 5% того, что позволял в “Локомотиве”. Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Он, видимо, недооценивает мои какие-то мужские качества. Его любимое выражение — “мужское начало”. Так вот, где его начало мужское, раз он так поступает? Когда человек тебя публично называет трусом, ты будешь ему говорить “извини, я что-то сделал не так?” — подчеркнул футболист “Црвены Звезды”.
Ранее Галактионов на YouTube-канале «Это футбол, брат», говоря о Тикнизяне, заявил, что, желая «бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться».
«Жена моя была против того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет, но я просто я не могу это просто так оставить. Я не переношу несправедливость. Я в интервью как-то его оскорбил? То есть мой вот этот искренний посыл охарактеризовали как “кидаться дерьмом”. Дерьмом я сейчас кидаюсь», — добавил Наир Тикнизян.