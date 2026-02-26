«Где его мужское начало?» Тикнизян раскритиковал Галактионова

«Не надо идти работать тренером, если мы хотим девочек видеть в команде. Я хочу видеть тренера-авторитета, которого я буду уважать. Пример: Марко Николич, сейчас это Деян Станкович. Я себе не позволю и 5% того, что позволял в “Локомотиве”. Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Он, видимо, недооценивает мои какие-то мужские качества. Его любимое выражение — “мужское начало”. Так вот, где его начало мужское, раз он так поступает? Когда человек тебя публично называет трусом, ты будешь ему говорить “извини, я что-то сделал не так?” — подчеркнул футболист “Црвены Звезды”.