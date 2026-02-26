Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
доп. время
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
1.13
П2
20.00
Футбол. Лига Европы
доп. время
Црвена Звезда
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.41
П2
2.81
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.02
П2
5.66
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.56
П2
5.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.38
П2
5.89
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2

Арбитр РПЛ сравнил российских судей с зарубежными

Он считает, что российские судьи успешно работали бы в Европе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев, работающий в РПЛ, поделился мнением о сравнении уровня подготовки отечественных судей с иностранными.

— Когда вы наблюдаете за работой коллег из элитной группы, замечаете значительную разницу в уровне подготовки по сравнению с российскими арбитрами?

— Честно говоря, мы очень хорошо подготовлены. Уверен, что многие из наших судей могли бы с успехом работать в Европе. Разница лишь в опыте. У арбитра, который постоянно работает на полуфиналах и финалах еврокубков, опыта гораздо больше. Он известен, и знает, как общаться с топ-футболистами. Молодому судье иногда могут сделать замечание, а с более опытным — обычно обходятся с уважением. Это общий процесс, который характерен для всех сфер, в том числе и для нашей страны, — сказал Карасев в интервью «Чемпионату».

Сейчас Карасев продолжает работать арбитром ФИФА. Одним из его ярких достижений является судейство матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Также он принимал участие в чемпионатах Европы и мира, а до 2022 года регулярно обслуживал матчи Лиги чемпионов.