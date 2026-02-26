Арбитр РПЛ сравнил российских судей с зарубежными

— Честно говоря, мы очень хорошо подготовлены. Уверен, что многие из наших судей могли бы с успехом работать в Европе. Разница лишь в опыте. У арбитра, который постоянно работает на полуфиналах и финалах еврокубков, опыта гораздо больше. Он известен, и знает, как общаться с топ-футболистами. Молодому судье иногда могут сделать замечание, а с более опытным — обычно обходятся с уважением. Это общий процесс, который характерен для всех сфер, в том числе и для нашей страны, — сказал Карасев в интервью «Чемпионату».