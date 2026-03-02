Ричмонд
Форвард «Локомотива» рассказал, кого хотел видеть капитаном команды

Дмитрий Воробьев объяснил, за кого голосовал на выборах капитана команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев после победы над «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ поделился, что голосовал за Антона Митрюшкина при выборе нового капитана команды.

«Поздравляю Антона с дебютом в роли капитана. Мы все сами выбрали его, я тоже проголосовал за него. Антон — хороший коммуникатор, всегда подсказывает, и ему отлично видно игру с поля. Поэтому я отдал свой голос за него», — отметил Воробьёв в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что после перехода экс-капитана Дмитрия Баринова в ЦСКА, в «Локомотиве» прошли выборы нового капитана. Среди кандидатов были Сесар Монтес, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв, Алексей Батраков и Антон Митрюшкин, который и получил капитанскую повязку.

Митрюшкин провел 18 матчей в текущем сезоне РПЛ, в четырех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности, пропустив 22 мяча.

