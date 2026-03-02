Форвард «Локомотива» рассказал, кого хотел видеть капитаном команды

«Поздравляю Антона с дебютом в роли капитана. Мы все сами выбрали его, я тоже проголосовал за него. Антон — хороший коммуникатор, всегда подсказывает, и ему отлично видно игру с поля. Поэтому я отдал свой голос за него», — отметил Воробьёв в интервью Metaratings.ru.