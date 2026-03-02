Ричмонд
Карседо — первый за 8 лет тренер, начавший в «Спартаке» с победы

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: pafosfc.com.cy

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо стал первым наставником клуба за последние 8 лет, который начал свою работу с победы.

В понедельник, 2 марта, красно-белые одержали гостевую победу над «Сочи» со счетом 3:2 в матче 19-го тура РПЛ. Эта игра стала дебютной для испанского специалиста, который возглавил команду в начале января.

Последним тренером «Спартака», который также начал с победы, был Олег Кононов — в ноябре 2018 года он победил «Крылья Советов» (3:1).

Кроме того, эта победа стала исторической для «Спартака»: команда впервые выиграла на стадионе «Фишт», который был открыт в феврале 2014 года. В шести матчах на этом стадионе до этого сочинцы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

Еще, «Спартак» впервые забил на «Фиште» более одного гола. В предыдущих пяти играх москвичи отличились лишь раз (0:1, 0:1, 0:3, 1:1, 0:1).

Сочи
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Фишт, 4676 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Голы
Сочи
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Спартак
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Сочи
Спартак
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
4
5
Угловые
4
6
Фолы
16
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти