РПЛ изменила время начала матча «Ростов» — «Балтика»

После 19 туров «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в РПЛ. «Ростов» (21 балл) находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В минувшем туре донской клуб уступил «Краснодару» (1:2), а калининградская команда проиграла «Зениту» (0:1). 3 марта «Балтика» снова сыграет с «Зенитом», но уже в рамках ¼ финала Пути регионов Кубка России.