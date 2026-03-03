Москва
РПЛ изменила время начала матча «Ростов» — «Балтика»

Российская Премьер-лига сообщила об изменении времени начала матча между «Ростовом» и «Балтикой» в 20-м туре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Изменено время начала матча 20‑го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и калининградской «Балтикой», сообщает пресс‑служба организации. Стартовый свисток прозвучит на 15 минут позже запланированного — в 16:45 (мск). Изначально встреча была запланирована на 7 марта в 16:30 (мск).

«По согласованию с основным вещателем матч 20‑го тура “Ростов” — “Балтика” начнется на 15 минут позже», — говорится в заявлении РПЛ.

После 19 туров «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в РПЛ. «Ростов» (21 балл) находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В минувшем туре донской клуб уступил «Краснодару» (1:2), а калининградская команда проиграла «Зениту» (0:1). 3 марта «Балтика» снова сыграет с «Зенитом», но уже в рамках ¼ финала Пути регионов Кубка России.

