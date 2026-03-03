СМИ: «Бешикташ» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении Жедсона

Президент турецкого «Бешикташа» Сердал Адалы начал переговоры с руководством московского «Спартака» и агентами Жедсона Фернандеша о возможном возвращении португальского полузащитника в турецкий клуб, сообщает Fanatik.
По информации источника, 27-летний игрок испытывает трудности с адаптацией в России и не чувствует себя комфортно в «Спартаке», поэтому он выразил желание вернуться в «Бешикташ».
Напомним, Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» в июле 2025 года из «Бешикташа», где он играл с 2022 года. За время пребывания в «красно-белых» он провел 21 матч и забил пять голов. Переход обошелся клубу в 20,8 миллиона евро, с возможными бонусами, которые могут достигать 7,2 миллиона евро, при выполнении ряда условий. Этот трансфер стал самым дорогим в истории московского клуба.
Он также является самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Оклад Жедсона составляет 2,5 млн евро. Еще два миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов.