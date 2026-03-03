СМИ: «Бешикташ» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении Жедсона

Напомним, Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» в июле 2025 года из «Бешикташа», где он играл с 2022 года. За время пребывания в «красно-белых» он провел 21 матч и забил пять голов. Переход обошелся клубу в 20,8 миллиона евро, с возможными бонусами, которые могут достигать 7,2 миллиона евро, при выполнении ряда условий. Этот трансфер стал самым дорогим в истории московского клуба.