СМИ: «Бешикташ» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении Жедсона

Футболист признался, что ему некомфортно в московском клубе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент турецкого «Бешикташа» Сердал Адалы начал переговоры с руководством московского «Спартака» и агентами Жедсона Фернандеша о возможном возвращении португальского полузащитника в турецкий клуб, сообщает Fanatik.

По информации источника, 27-летний игрок испытывает трудности с адаптацией в России и не чувствует себя комфортно в «Спартаке», поэтому он выразил желание вернуться в «Бешикташ».

Напомним, Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» в июле 2025 года из «Бешикташа», где он играл с 2022 года. За время пребывания в «красно-белых» он провел 21 матч и забил пять голов. Переход обошелся клубу в 20,8 миллиона евро, с возможными бонусами, которые могут достигать 7,2 миллиона евро, при выполнении ряда условий. Этот трансфер стал самым дорогим в истории московского клуба.

Он также является самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Оклад Жедсона составляет 2,5 млн евро. Еще два миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов.