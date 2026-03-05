Тот самый форвард Евро-2008: где сейчас Роман Павлюченко

Пик карьеры Павлюченко пришелся на время, когда сборная России громко заявила о себе на Евро-2008. Он играл за московский «Спартак», затем уехал в Англию и несколько лет выступал в Премьер-лиге. После возвращения в Россию его карьера постепенно подошла к завершению. Сейчас Павлюченко появляется в новостях уже совсем по другим поводам — как участник ветеранских матчей и футбольных проектов.
От Евро-2008 до финальной точки в 2022 году
Путь Павлюченко в большой футбол начался далеко не в Москве. В детстве его привел к тренеру в Карачаево-Черкесии отец — с просьбой сделать из сына игрока. Уже в девятом классе Роман оказался в ставропольском «Динамо», а в 17 лет дебютировал в Первом дивизионе. В 2000 году он перешел в волгоградский «Ротор», где о нем заговорили как о перспективном нападающем.
Настоящая известность пришла позже — в «Спартаке». В середине 2000-х он стал одним из самых результативных форвардов чемпионата России и дважды выигрывал гонку бомбардиров — в 2006 и 2007 годах. Затем был переход в лондонский «Тоттенхэм», где он провел 113 матчей и забил 42 мяча. А в 2008 году Павлюченко стал одним из героев сборной России на Евро: три гола и бронзовые медали турнира.
После возвращения в Россию он выступал за «Локомотив» и другие клубы, постепенно снижая уровень лиг. Официальную точку в профессиональной карьере Павлюченко поставил в октябре 2022 года — в возрасте 40 лет, играя за ногинское «Знамя». Поводом стала восьмиматчевая дисквалификация во Второй лиге после конфликта на поле. Сам он позже признавал, что возраст, усталость и потеря мотивации сыграли решающую роль: поддерживать прежний уровень стало тяжело, а играть формально он не хотел.
Так завершилась профессиональная карьера спортсмена, но полностью из футбола Павлюченко не ушел.
Депутат, ресторатор и эксперт на ТВ
Еще во время профессиональной карьеры Павлюченко вышел за пределы футбольного поля. С 2008 года он числился депутатом Ставропольской городской думы от партии «Единая Россия», а в 2012-м был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина. Он подчеркивал, что занимался в основном вопросами детского спорта и развития футбольной инфраструктуры. Благодаря ему в Ставрополе открыли спортивную школу «Кожаный мяч».
В 2014 году Павлюченко попробовал себя в бизнесе — открыл ресторан грузинской кухни «Сациви». Тогда же неожиданно появился в клипе Ираклия Пирцхалавы «Я тебя люблю» вместе с Юрием Жирковым, Андреем Шевченко и другими футболистами. А в 2018-м на протяжении двух месяцев работал футбольным экспертом на канале «Россия 24», позже регулярно давал комментарии по матчам РПЛ и решениям клубов.
После завершения карьеры в 2022 году он продолжил играть в матчах ветеранов и участвовал в проектах Медиалиги.
Семья, которая рядом со школьной скамьи
С будущей супругой Ларисой Барановой Роман познакомился еще в школьные годы. Они учились в одном классе и с шестого по девятый сидели за одной партой. Поженились рано — обоим было по 18 лет. С тех пор их отношения стали одними из самых крепких истории в российского футбола.
Семейная жизнь шла параллельно с карьерой. Свадьбу сыграли в Волгограде, когда он выступал за «Ротор», первую квартиру купили в Москве во время периода в «Спартаке», а первые шаги старшей дочери Кристины пришлись на время жизни в Лондоне, когда Павлюченко играл за «Тоттенхэм». Позже в семье родились еще две дочери — Мила в 2014 году и Ева в 2018-м.
Несмотря на свою медийность, Павлюченко редко выносит личную жизнь напоказ. В интервью он не раз говорил, что после завершения карьеры стал больше времени проводить дома. Футбол перестал быть ежедневной гонкой, но семья по-прежнему остается его главной опорой.