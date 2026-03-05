Тот самый форвард Евро-2008: где сейчас Роман Павлюченко

Путь Павлюченко в большой футбол начался далеко не в Москве. В детстве его привел к тренеру в Карачаево-Черкесии отец — с просьбой сделать из сына игрока. Уже в девятом классе Роман оказался в ставропольском «Динамо», а в 17 лет дебютировал в Первом дивизионе. В 2000 году он перешел в волгоградский «Ротор», где о нем заговорили как о перспективном нападающем.