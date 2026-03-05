В «Рубине» высказались о восстановлении Мирлинда Даку после травмы

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал процесс восстановления нападающего Мирлинда Даку после травмы сухожилия.
"Заменить его полностью невозможно в любой команде. Его качества трудно повторить. Мы стремимся больше контролировать игру на чужой половине поля, и вся команда понимает, что все должны выкладываться на максимум, чтобы компенсировать его отсутствие.
Травма сухожилия — очень специфическая, и если произойдет рецидив, игрок может выбраться из строя на долгий срок. Мы не хотим рисковать, поэтому внимательно следим за его восстановлением. Он должен полностью восстановиться. Хотя есть ориентировочные сроки его возвращения, конкретной даты пока нет«, — сказал Артига на официальном сайте “Рубина”.
Напомним, нападающий «Рубина» Мирлинд Даку получил серьезную травму сухожилия/голеностопа (повреждение трех связок) в ноябре 2025 года.