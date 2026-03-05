В «Рубине» высказались о восстановлении Мирлинда Даку после травмы

Травма сухожилия — очень специфическая, и если произойдет рецидив, игрок может выбраться из строя на долгий срок. Мы не хотим рисковать, поэтому внимательно следим за его восстановлением. Он должен полностью восстановиться. Хотя есть ориентировочные сроки его возвращения, конкретной даты пока нет«, — сказал Артига на официальном сайте “Рубина”.