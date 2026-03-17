Тренер — о потасовке в игре с ЦСКА: Талалаеву нельзя идти к психотерапевту

Российский тренер Александр Григорян высказался о своем коллеге Андрее Талалаеве, который возглавляет калининградскую «Балтику», отметив, что после инцидента в матче 21-го тура чемпионата России против московского ЦСКА тому не стоит обращаться к психотерапевту.
«Вот в этом состоянии, в котором Андрей Викторович находится — в ресурсном состоянии — нельзя идти к психотерапевту. Потому что можно там остаться.
Вопрос в другом. Что как бы каждый по-разному может себя вести… Сергей Богданович Семак всегда находится в состоянии Христа. Но просто они разные», — сказал Григорян в эфире «Коммент. Шоу».
Матч прошел в Калининграде и завершился минимальной победой «Балтики» — 1:0. В концовке встречи Талалаев подобрал мяч, вылетевший за пределы поля, и отправил его на трибуны, помешав ЦСКА быстро ввести его в игру. Это вызвало недовольство игрока московского клуба Энрике Кармо, который подбежал к тренеру и толкнул его. В результате вспыхнула потасовка, в которую также вмешался главный тренер армейцев Фабио Челестини.
В итоге оба наставника были удалены с поля.
После этого тура калининградская команда поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 39 очками, тогда как ЦСКА опустился на пятую строчку, имея 36 баллов. Лидером остается «Краснодар», набравший 45 очков по итогам 21 тура.
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти