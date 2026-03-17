Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
Тренер — о потасовке в игре с ЦСКА: Талалаеву нельзя идти к психотерапевту

Александр Григорян объяснил, почему считает, что Талалаеву не стоит идти к психотерапевту в том состоянии, в котором он находится.

Источник: РИА "Новости"

Российский тренер Александр Григорян высказался о своем коллеге Андрее Талалаеве, который возглавляет калининградскую «Балтику», отметив, что после инцидента в матче 21-го тура чемпионата России против московского ЦСКА тому не стоит обращаться к психотерапевту.

«Вот в этом состоянии, в котором Андрей Викторович находится — в ресурсном состоянии — нельзя идти к психотерапевту. Потому что можно там остаться.
Вопрос в другом. Что как бы каждый по-разному может себя вести… Сергей Богданович Семак всегда находится в состоянии Христа. Но просто они разные», — сказал Григорян в эфире «Коммент. Шоу».

Матч прошел в Калининграде и завершился минимальной победой «Балтики» — 1:0. В концовке встречи Талалаев подобрал мяч, вылетевший за пределы поля, и отправил его на трибуны, помешав ЦСКА быстро ввести его в игру. Это вызвало недовольство игрока московского клуба Энрике Кармо, который подбежал к тренеру и толкнул его. В результате вспыхнула потасовка, в которую также вмешался главный тренер армейцев Фабио Челестини.

В итоге оба наставника были удалены с поля.

После этого тура калининградская команда поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 39 очками, тогда как ЦСКА опустился на пятую строчку, имея 36 баллов. Лидером остается «Краснодар», набравший 45 очков по итогам 21 тура.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
