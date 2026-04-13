СМИ: Лимит легионеров в сезоне-2026/2027 в РПЛ будет ужесточен

По информации журналиста Ивана Карпова лимит в РПЛ на сезон 2026/27 будет не более 12 легионеров в заявке и 7 одновременно на поле. Напомним, что сейчас лимит 13+8.
Как сообщает источник, приказ Министра спорта России Михаила Дегтярева об этом будет опубликован в ближайшее время.
«Все идет по плану. По лимиту все было сказано еще год назад. Никаких сюрпризов. А самые прозорливые в отрасли перечитывают интервью Дегтярева еще от июня-июля 2024 года, в которых все реформы были четко изложены», — сообщает Карпов со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.
Дальнейшее ужесточение лимита также планируется по формуле: 11+6 на сезон 2027/28 и 10+5 на 2028/29. Каждый год будет подписываться необходимый приказ, чтобы поступенно сокращать количество иностранными футболистов в российской Премьер-лиге.