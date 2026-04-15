Нобель Арустамян сообщил, что Талалаев может возглавить ЦСКА

Спортивный журналист Нобель Арустамян в новом выпуске «Коммент. ФМ» заявил, что ЦСКА рассматривает кандидатуру главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Слышал новости от разных футбольных людей авторитетных, что Андрей Талалаев — в шорт и лонг-листах ЦСКА», — сказал Арустамян.

Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, где сейчас идут на четвертом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков. Ранее 53-летний специалист работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, находясь в двух очках позади «Балтики». Перед стартом сезона команду возглавил швейцарский специалист Фабио Челестини. Под его руководством армейцы после зимнего перерыва проиграли четыре из шести матчей в РПЛ.

В ближайшие выходные ЦСКА на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а «Балтика» отправится в гости к действующему чемпиону РПЛ — «Краснодару».

