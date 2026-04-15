Вадим Раков досрочно вернулся в «Локомотив» из-за травмы

21-летний футболист выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Она была рассчитана до июня 2026 года. Причиной возвращения Ракова стала травма. Полузащитник не выходил на поле с ноября.
— «Локомотив» и «Крылья Советов» достигли договоренности о досрочном прекращении аренды игрока и его возвращении в расположение «железнодорожников». Учитывая состояние здоровья футболиста и в целях оказания всестороннего лечения, Вадим будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба нашего клуба.
Желаем Вадиму успешного восстановления от полученной травмы и скорейшего возвращения на футбольное поле, — говорится в заявлении на официальном сайте «железнодорожников».
Вадим Раков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист провел за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ракова в три миллиона евро.
«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре команда 18 апреля на своем поле примет ЦСКА.