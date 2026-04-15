Вадим Раков досрочно вернулся в «Локомотив» из-за травмы

Вадим Раков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист провел за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ракова в три миллиона евро.