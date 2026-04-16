Их обсуждали все: 3 скандала, которые потрясли мир спорта

В спорте все должно быть честно. Но на деле победы и поражения часто решают не спортсмены. Иногда все рушится из-за одной судейской ошибки, глупой драки или политического решения. Вспоминаем три самых резонансных конфликта последнего времени, которые потрясли спортивный мир.
Александр Волков: победа, которую забрали судьи
25 октября 2025 года на турнире UFC 321 в Абу-Даби российский тяжеловес Александр Волков провел реванш с французом Сирилом Ганом. Первый бой между ними в 2021 году завершился победой Гана, но на этот раз все складывалось иначе.
Статистика боя говорила сама за себя: 105 выброшенных ударов у Волкова против 48 у француза, двукратное преимущество по попаданиям, больше тейкдаунов и больше времени контроля соперника в партере. Однако двое судей из трех решили иначе — победу присудили Гану.
В числе тех, кто принял скандальное решение, оказалась Аделаида Берд — судья, уже известная странными вердиктами. В 2017 году в боксерском поединке Геннадия Головкина и Канело Альвареса она сделала все, чтобы засудить казахстанца, после чего ее временно отстраняли.
Реакция на решение была мгновенной. Глава UFC Дэйна Уайт после боя принес извинения Волкову, признав, что российский боец одержал победу. Сам Волков, узнав, кто был среди судей, не удержался от иронии, усомнившись в компетентности арбитра. В команде российского бойца после боя заявили, что все руководство UFC согласно с тем, что победа за Волковым. Однако результат пересмотрен не был, а поданная апелляция оказалась отклонена.
Федор Смолов: драка в кафе и 4 миллиона рублей компенсации
28 мая 2025 года в одном из московских кафе на улице Большая Никитская произошел инцидент, который на долгие месяцы вывел футболиста Федора Смолова из спортивной повестки. В заведении завязалась перепалка между игроком и двумя посетителями, которая закончилась тем, что Смолов набросился на оппонентов с кулаками.
В результате конфликта один из пострадавших получил серьезные травмы — у него диагностировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы. В сентябре 2025 года по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Долгие месяцы тянулось разбирательство. В марте 2026 года стороны наконец достигли мирового соглашения. Спортсмен признал вину и выразил сожаление в связи с произошедшим, назвав случившееся уроком, который он не рекомендует повторять никому. Потерпевший подтвердил отсутствие претензий к футболисту и выразил готовность к прекращению уголовного дела.
Условием мирового соглашения стала компенсация в размере 4 миллионов рублей, которую Смолов выплатил пострадавшему. В начале апреля 2026 года суд отложил рассмотрение дела для вызова потерпевшего в заседание, но примирение сторон уже состоялось.
Российские биатлонисты: перспектива миллионных исков
С 2022 года российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Несмотря на многолетние попытки добиться допуска, ситуация остается неизменной.
В декабре 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) направил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью оспорить отстранение российских спортсменов от международных стартов. В марте 2026 года глава IBU Олле Далин в очередной раз заявил, что организация не хочет возвращать биатлонистов из России, сославшись на продолжающиеся события в мире.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал позицию IBU русофобской, отметив, что организация давно искала повод для того, чтобы освободиться от российского биатлона. Он выразил уверенность, что в случае решения CAS в пользу России СБР сможет подать иски против IBU о возмещении убытков, сумма которых может исчисляться десятками миллионов евро.
Параллельно развивается ситуация и в лыжном спорте. В декабре 2025 года CAS удовлетворил апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о продлении недопуска россиян, разрешив им выступать в нейтральном статусе. В июне 2026 года российская делегация планирует провести встречу с президентом FIS для обсуждения вопроса о полноценном возвращении россиян на турниры.
Эти три истории разворачивались в разное время и в разных видах спорта. Но в каждом случае спорт переставал быть честной борьбой, уступая место субъективным решениям, личным ошибкам или политическим интересам.