Левников рассудит «Краснодар» и «Балтику» в матче 25-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги. Игры пройдут с 17 по 19 апреля.
17 апреля (пятница)
«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.
18 апреля (суббота)
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Сергей Карасев; АВVAR — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.
«Рубин» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Владимир Москалев; АVAR — Иван Абросимов; инспектор — Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Андрей Прокопов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Набока; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.
19 апреля (воскресенье)
«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; VAR — Алексей Сухой; АVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; VAR — Иван Абросимов; АVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Владимир Казьменко.
«Краснодар» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Артур Федоров; АVAR — Ян Бобровский; инспектор — Вячеслав Харламов.