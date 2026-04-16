Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Левников рассудит «Краснодар» и «Балтику» в матче 25-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении судей на матчи 25-го тура РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги. Игры пройдут с 17 по 19 апреля.

17 апреля (пятница)

«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.

18 апреля (суббота)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Сергей Карасев; АВVAR — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Владимир Москалев; АVAR — Иван Абросимов; инспектор — Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Андрей Прокопов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Набока; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

19 апреля (воскресенье)

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; VAR — Алексей Сухой; АVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; VAR — Иван Абросимов; АVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Владимир Казьменко.

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Артур Федоров; АVAR — Ян Бобровский; инспектор — Вячеслав Харламов.