Нигматуллин: «Локомотив» оказался не готов к борьбе за медали РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» после возобновления сезона оказались не готовы к задаче борьбы за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Нигматуллин.
Во второй части сезона РПЛ «Локомотив» в шести матчах одержал две победы, дважды сыграл вничью и два раза проиграл. В субботу железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом» в 25-м туре РПЛ.
— На самом деле должно что-то кардинально измениться в игре «Локомотива», потому что, к сожалению, после возобновления чемпионата команда оказалась не готова к решению серьезных задач — таких, как борьба за медали. Понятно, что отрадно для «Локомотива», что и конкуренты не отличаются стабильностью, соответственно теряют очки, поэтому шансы есть. Но все будет зависеть от того, как, конечно, шесть игр проведет «Локомотив».
Но на данный момент все предыдущие матчи команды во второй части сезона, конечно, скорее в таком неожиданно негативном фоне были проведены. Или теряли очки, или крупно проигрывали, дома спасает очки в матчах против команд из нижней части таблицы. Какие-то ошибки явные были допущены в тренировочном процессе. Возможно, какие-то ошибки есть и в формировании состава, но не берусь здесь оценивать как-то, потому что не погружен в трансферную политику «Локомотива», — сказал Нигматуллин ТАСС.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24 матчах. Следом идут калининградская «Балтика» (44 очка), московские ЦСКА (42) и «Спартак» (42).
