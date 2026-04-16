Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.66
П2
4.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.52
П2
5.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.38
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.60

Нигматуллин: «Локомотив» оказался не готов к борьбе за медали РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» выиграли лишь два матча в чемпионате из шести последних.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты московского «Локомотива» после возобновления сезона оказались не готовы к задаче борьбы за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Нигматуллин.

Во второй части сезона РПЛ «Локомотив» в шести матчах одержал две победы, дважды сыграл вничью и два раза проиграл. В субботу железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом» в 25-м туре РПЛ.

— На самом деле должно что-то кардинально измениться в игре «Локомотива», потому что, к сожалению, после возобновления чемпионата команда оказалась не готова к решению серьезных задач — таких, как борьба за медали. Понятно, что отрадно для «Локомотива», что и конкуренты не отличаются стабильностью, соответственно теряют очки, поэтому шансы есть. Но все будет зависеть от того, как, конечно, шесть игр проведет «Локомотив».

Но на данный момент все предыдущие матчи команды во второй части сезона, конечно, скорее в таком неожиданно негативном фоне были проведены. Или теряли очки, или крупно проигрывали, дома спасает очки в матчах против команд из нижней части таблицы. Какие-то ошибки явные были допущены в тренировочном процессе. Возможно, какие-то ошибки есть и в формировании состава, но не берусь здесь оценивать как-то, потому что не погружен в трансферную политику «Локомотива», — сказал Нигматуллин ТАСС.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24 матчах. Следом идут калининградская «Балтика» (44 очка), московские ЦСКА (42) и «Спартак» (42).

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Евсеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
87′
Динамо Мх
Хазем Мастури
63′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
79′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
56′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
71′
74
Даниил Чевардин
19
Александр Руденко
56′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
62′
80′
32
Лукас Вера
93
Артем Карпукас
71′
14
Никита Салтыков
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
43
Ильяс Ахмедов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
28′
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Мехди Мубарик
70′
24
Андрес Аларкон
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
79′
11
Миро
77′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Локомотив
Динамо Мх
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
5
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти