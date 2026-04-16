Агент: Личка готов рассмотреть предложения из России

Агент экс-тренера «Динамо» Марцела Лички Анатолий Николаев ответил на вопрос о предложениях чешскому специалисту из России.
«У Марцела все хорошо, в ближайшее время он планирует вернуться к работе. Конечно, мы готовы рассмотреть предложения из России, но на данный момент нет интересного проекта, который мог бы заинтересовать Марцела. Он не закрывал дверь для России и с удовольствием вернется в РПЛ, но пока ничего конкретного нет», — цитирует Николаева «РБ Спорт».
Напомним, 22 июня 2023 года подписал трёхлетний контракт с московским «Динамо». В сезоне 2023/24 команда завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото. 1 мая 2025 года «Динамо» объявило об увольнении Лички с поста главного тренера.
1 июля 2025 года было объявлено, что Личка стал главным тренером турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» из Стамбула, вернувшегося в 2025 году в турецкую Суперлигу. Контракт рассчитан на 2 года.