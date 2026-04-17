Романцев: когда «Спартак» играет плохо, я переключаю ТВ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, что не удовлетворен игрой «красно-белых».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

«Сказать, что я удовлетворен каждой игрой и любуюсь ей, я не могу. Я очень требовательный в этом плане, и, когда команда играет плохо, я переключаю. Когда последний раз не переключал? Ну я уж не помню. Ну, по идее, полностью так, я ни одной игры уже давно не смотрю. Не “Спартака”, вообще. Даже показывали чемпионаты какие-то, там уже не хватает у меня терпения смотреть перекатывания на своей половине поля.

Мне очень нравится формат, который в Лиге чемпионов придумали. Вот это с удовольствием смотрю, когда все матчи параллельно онлайн. Это мое, да. Вот это классно. Ну, можно ли так сделать, не знаю, но, если бы у нас в стране так сделали, я бы футбол смотрел, не переключая, взахлеб», — сказал Романцев.

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством «красно-белые» становились восьмикратными чемпионами России, трехкратными обладателями Кубка страны, а также выигрывали чемпионат и Кубок СССР. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров: Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).

После ухода Романцева «Спартак» выиграл лишь три титула — чемпионат России (2017), а также Кубок (2022) и Суперкубок страны (2017).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 19 апреля, «красно-белые» дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

