Романцев: когда «Спартак» играет плохо, я переключаю ТВ

«Сказать, что я удовлетворен каждой игрой и любуюсь ей, я не могу. Я очень требовательный в этом плане, и, когда команда играет плохо, я переключаю. Когда последний раз не переключал? Ну я уж не помню. Ну, по идее, полностью так, я ни одной игры уже давно не смотрю. Не “Спартака”, вообще. Даже показывали чемпионаты какие-то, там уже не хватает у меня терпения смотреть перекатывания на своей половине поля.



Мне очень нравится формат, который в Лиге чемпионов придумали. Вот это с удовольствием смотрю, когда все матчи параллельно онлайн. Это мое, да. Вот это классно. Ну, можно ли так сделать, не знаю, но, если бы у нас в стране так сделали, я бы футбол смотрел, не переключая, взахлеб», — сказал Романцев.