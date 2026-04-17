Матвей Кисляк: Мои главные цели — Лига чемпионов и «Золотой мяч»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал о своих целях в профессиональном футболе.
— Есть ли конкретные цели в футболе, которых ты хотел бы добиться?
— Хочется выиграть как можно больше трофеев, потому что трофеи красят футболиста. Это, наверное, самое главное. Каждый сезон хочется выигрывать трофеи, к этому идем. Самые главные цели — это Лига чемпионов, Золотой мяч. Будем к этому стремиться, а там — как пойдет.
— Ты веришь, что во время твоей карьеры игрока клуб из России сможет выиграть Лигу чемпионов?
— Думаю, да. Понятное дело, это будет сложно. Но в 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, потом — «Зенит» (в 2008 году — прим. Sport24). Поэтому все возможно. Главное, верить, идти к этому. И тогда все будет хорошо, — заявил Кисляк в интервью ютуб-каналу «Трибуна».
Российские клубы отстранены от участия в еврокубках по политическим причинам с 2022 года.
В текущем сезоне 20-летний Матвей Кисляк сыграл за ЦСКА 36 матчей, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. Стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.