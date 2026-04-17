У РПЛ впервые за четыре года сменится титульный спонсор

Соглашение рассчитано на четыре года — до окончания сезона-2029/30. В новом сезоне турнир официально будет называться «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига».
«Альфа-Банк» станет седьмым титульным спонсором в истории чемпионата России. Ранее титульными спонсорами выступали Stimorol (1995−1997), Pepsi (1997−2000), «Росгосстрах» (2006−2010, 2015−2018), СОГАЗ (2011−2015), «Тинькофф Банк» (2020−2022) и платежная система «Мир» (2022−2026).
По информации «РБК Спорт», партнерство с платежной системой «Мир» приносило РПЛ 800 млн рублей ежегодно. «Чемпионат» сообщает, что стоимость контракта с «Альфа-Банком» оценивается примерно в один миллиард рублей в год.
Кроме того, РПЛ объявила о новом спонсорском контракте с букмекерской компанией Winline. Новое соглашение, как и прежнее, будет рассчитано на четыре года. Предыдущий контракт оценивался в 11 млрд рублей. По информации журналиста Ивана Карпова, новый контракт с Winline остался на прежнем уровне.
После 24-го тура турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который опережает ближайшего преследователя в лице «Зенита» на один балл. В воскресенье, 19 апреля, «быки» дома сыграют против «Балтики», а «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо».