Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.36
П2
3.45
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.33
П2
4.60
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.07
X
4.63
П2
1.53
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.96
П2
8.50
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.33
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.72
П2
12.50
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.84
П2
6.51

У РПЛ впервые за четыре года сменится титульный спонсор

«Альфа-Банк» станет новым титульным партнером чемпионата России по футболу с сезона-2026/27. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Соглашение рассчитано на четыре года — до окончания сезона-2029/30. В новом сезоне турнир официально будет называться «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига».

«Альфа-Банк» станет седьмым титульным спонсором в истории чемпионата России. Ранее титульными спонсорами выступали Stimorol (1995−1997), Pepsi (1997−2000), «Росгосстрах» (2006−2010, 2015−2018), СОГАЗ (2011−2015), «Тинькофф Банк» (2020−2022) и платежная система «Мир» (2022−2026).

По информации «РБК Спорт», партнерство с платежной системой «Мир» приносило РПЛ 800 млн рублей ежегодно. «Чемпионат» сообщает, что стоимость контракта с «Альфа-Банком» оценивается примерно в один миллиард рублей в год.

Кроме того, РПЛ объявила о новом спонсорском контракте с букмекерской компанией Winline. Новое соглашение, как и прежнее, будет рассчитано на четыре года. Предыдущий контракт оценивался в 11 млрд рублей. По информации журналиста Ивана Карпова, новый контракт с Winline остался на прежнем уровне.

После 24-го тура турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который опережает ближайшего преследователя в лице «Зенита» на один балл. В воскресенье, 19 апреля, «быки» дома сыграют против «Балтики», а «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо».