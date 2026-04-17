У РПЛ впервые за четыре года сменится титульный спонсор

Кроме того, РПЛ объявила о новом спонсорском контракте с букмекерской компанией Winline. Новое соглашение, как и прежнее, будет рассчитано на четыре года. Предыдущий контракт оценивался в 11 млрд рублей. По информации журналиста Ивана Карпова, новый контракт с Winline остался на прежнем уровне.