2-й тайм
Торино
1
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
День в истории: 25 мая 1925 года основан санкт-петербургский «Зенит»

25 мая 1925 года в Ленинграде началась история будущего санкт-петербургского «Зенита» — клуба, который со временем превратился в один из самых успешных и узнаваемых в российском футболе.

Его истоки связаны с командой при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина, которая прошла путь от заводского коллектива до большого профессионального клуба.

На раннем этапе это была обычная команда, выступавшая в городских соревнованиях, но именно тогда закладывался фундамент будущих успехов. Со временем коллектив набирал силу, развивался организационно и спортивно, а позже получил имя «Зенит», под которым вписал в историю целую серию ярких побед и титулов.

Сегодня «Зенит» ассоциируется с мощной футбольной школой, высокими достижениями и громкими трофеями. Клуб один раз становился чемпионом СССР и одиннадцать раз выиграл чемпионат России, становился обладателем Кубка СССР и пять раз — Кубка России. Также «Зенит» стал вторым российским клубом в истории, кто завоевал Кубок УЕФА и единственным — победителем Суперкубка УЕФА. Эти успехи сделали его одним из главных символов отечественного футбола и гордостью Санкт-Петербурга.

Именно поэтому дата 25 мая 1925 года имеет особое значение: она считается днем рождения команды, которая за век прошла путь от скромного заводского коллектива до гегемона российского футбола.