Сегодня «Зенит» ассоциируется с мощной футбольной школой, высокими достижениями и громкими трофеями. Клуб один раз становился чемпионом СССР и одиннадцать раз выиграл чемпионат России, становился обладателем Кубка СССР и пять раз — Кубка России. Также «Зенит» стал вторым российским клубом в истории, кто завоевал Кубок УЕФА и единственным — победителем Суперкубка УЕФА. Эти успехи сделали его одним из главных символов отечественного футбола и гордостью Санкт-Петербурга.