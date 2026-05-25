День в истории: 25 мая 1925 года основан санкт-петербургский «Зенит»

Его истоки связаны с командой при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина, которая прошла путь от заводского коллектива до большого профессионального клуба.
На раннем этапе это была обычная команда, выступавшая в городских соревнованиях, но именно тогда закладывался фундамент будущих успехов. Со временем коллектив набирал силу, развивался организационно и спортивно, а позже получил имя «Зенит», под которым вписал в историю целую серию ярких побед и титулов.
Сегодня «Зенит» ассоциируется с мощной футбольной школой, высокими достижениями и громкими трофеями. Клуб один раз становился чемпионом СССР и одиннадцать раз выиграл чемпионат России, становился обладателем Кубка СССР и пять раз — Кубка России. Также «Зенит» стал вторым российским клубом в истории, кто завоевал Кубок УЕФА и единственным — победителем Суперкубка УЕФА. Эти успехи сделали его одним из главных символов отечественного футбола и гордостью Санкт-Петербурга.
Именно поэтому дата 25 мая 1925 года имеет особое значение: она считается днем рождения команды, которая за век прошла путь от скромного заводского коллектива до гегемона российского футбола.