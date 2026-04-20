«Жалко два миллиона отдавать». ЦСКА советуют не увольнять тренера

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев призвал не спешить с увольнением Фабио Челестини из-за необходимости выплачивать ему 2 миллиона евро в качестве неустойки.

18 апреля ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата России. Армейцы с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Если сейчас уволить Челестини, то надо будет ему выплатить неустойку примерно в два миллиона евро. Это дорого, надо держать его до конца сезона и потом смотреть, что к чему. Если займем пятое или шестое место, то выплатим гораздо меньше, около 300 тысяч евро. Жалко два миллиона ему отдавать. Я думаю, что он ничего не понимает в футболе, у меня сложилось такое впечатление», — цитирует Владимира Пономарева РИА Новости.

«В в обороне нет порядка, Челестини без конца меняет состав защиты. Ну куда это годится? У него было два месяца на сборах, и он толком коллектив так и не создал. Есть 20 человек, два одинаковых состава, хорошие и интересные ребята, а сейчас он поплыл и не знает, кого ставить. Ничего не сделаешь, надо его держать до конца. Конечно, что-то поправить можно, но для этого надо наладить игру в обороне», — добавил экс-футболист ЦСКА.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. В сезоне-2024/25 швейцарский специалист привел «Базель» к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».