Гурцкая: Талалаева нет среди кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не рассматривается ЦСКА как возможная замена Фабио Челестини.
— На этой неделе активно обсуждалось, что Талалаев якобы попал в расширенные или шорт-листы ЦСКА. Нобель об этом говорил. Ты что-нибудь знаешь?
— Он *** (не сказал правду). Просто Нобель надеялся, что появится какой-то инсайд. Талалаева в списках ЦСКА нет.
— А сами списки уже сформированы?
— На прошлой неделе мы говорили, что есть два потенциальных кандидата — Слуцкий и Личка, которых будут пытаться убедить. Со Слуцким договориться будет очень сложно. Викторович не оставит команду в разгар сезона, они набрали ход и верят в него. Думаю, это маловероятно, — сообщил Тимур Гурцкая в новом выпуске «Итогов» на канале «Это футбол, брат!».