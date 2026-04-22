Игрок «Ростова» заявил, что клуб точно не вылетит из РПЛ

После 26 туров РПЛ «Ростов» с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от зоны стыков составляет четыре балла, от зоны прямого вылета в Первую лигу — семь.
— Нет такого, что нас трясет, мы в себе уверены. Считаю, что мы точно не вылетим, у нас хорошая команда и нормальный подбор игроков. Мы 100% останемся, — рассказал Щетинин в интервью.
Также Щетинин прокомментировал результаты команды в последних двух матчах чемпионата страны. В игре 25-го тура «Ростов» дома уступил аутсайдеру РПЛ «Сочи» со счетом 0:1. В следующем туре команда на выезде сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).
— Первый тайм (матча с ЦСКА) мы забрали, а во втором полностью отдали игру сопернику. Считаю, что ничейный результат закономерен. ЦСКА — топ-клуб. Всегда тяжело играть с такими командами, особенно если ты в гостях. Что касается «Сочи», то это самый обидный мой матч за всю карьеру. Есть моменты, подходы, но пропустили в конце и потеряли важные три очка. Сейчас осталось четыре игры, нужно минимум две-три победы, чтобы чувствовать себя комфортно, — добавил Щетинин.
В матче 27-го тура РПЛ «Ростов» 25 апреля примет на свом поле «Оренбург».