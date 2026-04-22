Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
СКА-Хабаровск
П1
1.96
X
3.55
П2
4.50
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
КАМАЗ
П1
2.32
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Чайка
П1
1.52
X
4.38
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
П1
2.12
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.89
X
3.61
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Черноморец
П1
2.12
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
:
Енисей
П1
3.85
X
3.20
П2
2.10
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Челябинск
П1
2.00
X
3.37
П2
4.05
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Родина
П1
2.85
X
3.07
П2
2.68
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Шинник
П1
1.55
X
4.01
П2
6.66
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Рубин
П1
1.60
X
4.31
П2
5.68
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Зенит
П1
3.45
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Атлетико
П1
2.36
X
3.71
П2
2.92
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
П1
2.16
X
3.20
П2
3.85
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
П1
1.99
X
3.80
П2
3.80
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
П1
18.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
П1
1.27
X
7.18
П2
10.00

Игрок «Ростова» заявил, что клуб точно не вылетит из РПЛ

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин заявил об уверенности команды в том, что она не покинет Российскую Премьер-лигу. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После 26 туров РПЛ «Ростов» с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от зоны стыков составляет четыре балла, от зоны прямого вылета в Первую лигу — семь.

— Нет такого, что нас трясет, мы в себе уверены. Считаю, что мы точно не вылетим, у нас хорошая команда и нормальный подбор игроков. Мы 100% останемся, — рассказал Щетинин в интервью.

Также Щетинин прокомментировал результаты команды в последних двух матчах чемпионата страны. В игре 25-го тура «Ростов» дома уступил аутсайдеру РПЛ «Сочи» со счетом 0:1. В следующем туре команда на выезде сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).

— Первый тайм (матча с ЦСКА) мы забрали, а во втором полностью отдали игру сопернику. Считаю, что ничейный результат закономерен. ЦСКА — топ-клуб. Всегда тяжело играть с такими командами, особенно если ты в гостях. Что касается «Сочи», то это самый обидный мой матч за всю карьеру. Есть моменты, подходы, но пропустили в конце и потеряли важные три очка. Сейчас осталось четыре игры, нужно минимум две-три победы, чтобы чувствовать себя комфортно, — добавил Щетинин.

В матче 27-го тура РПЛ «Ростов» 25 апреля примет на свом поле «Оренбург».