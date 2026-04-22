В ЦСКА заявили, что не будут увольнять Челестини до конца сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Фабио Челестини, несмотря на неудовлетворительные результаты в весенней части сезона.
«Конечно, ситуация тяжелая. Ее никто не ожидал. Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Нужно делать свою работу и только после этого принимать взвешенные, подготовленные решения», — передает слова Бабаева «РБ Спорт».
21 апреля ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) на домашнем поле. Это уже третий подряд матч московского клуба без побед — 12 апреля команда проиграла «Сочи» (0:1), 18 апреля не смогла обыграть «Крылья Советов» (1:1). Всего в восьми весенних турах ЦСКА одержал лишь две победы при четырех поражениях и двух ничьих.
50-летний Челистини стал главным тренером ЦСКА в июне 2025 года, и его контракт действует до июня 2027 года. За 38 матчей под его руководством армейцы одержали 21 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.