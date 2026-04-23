Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.57
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.29
П2
2.58
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.26
П2
3.10
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.39
П2
3.76
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

РПЛ единогласно выступит против ужесточения лимита на легионеров

Лига не поддержит проект приказа Министерства спорта России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РПЛ

Российская Премьер-Лига (РПЛ) не поддержит проект приказа Министерства спорта России об ужесточении лимита на легионеров, сообщает канал «Mash на спорте».

По информации источника, лига единогласно приняла решение выступить против новых ограничений, опираясь на мнения клубов. Ожидается, что официальные позиции РПЛ и Российского футбольного союза будут направлены в министерство. Также вопрос будет обсуждаться на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Напомним, в ноябре было объявлено о подписании указа министра спорта о введении нового лимита на легионеров в РПЛ. Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона-2028/29, а до этого будет действовать переходный период.

Согласно новым правилам, в заявке на сезон будет разрешено иметь не более десяти иностранных футболистов, а на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров. До конца текущего сезона-2025/26 клубы РПЛ смогут заявить до 13 иностранных игроков, с возможностью выпуска на поле до восьми из них. Нововведения должны вступить в силу с начала следующего чемпионата.