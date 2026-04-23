РПЛ единогласно выступит против ужесточения лимита на легионеров

Согласно новым правилам, в заявке на сезон будет разрешено иметь не более десяти иностранных футболистов, а на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров. До конца текущего сезона-2025/26 клубы РПЛ смогут заявить до 13 иностранных игроков, с возможностью выпуска на поле до восьми из них. Нововведения должны вступить в силу с начала следующего чемпионата.