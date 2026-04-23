РПЛ единогласно выступит против ужесточения лимита на легионеров

Российская Премьер-Лига (РПЛ) не поддержит проект приказа Министерства спорта России об ужесточении лимита на легионеров, сообщает канал «Mash на спорте».
По информации источника, лига единогласно приняла решение выступить против новых ограничений, опираясь на мнения клубов. Ожидается, что официальные позиции РПЛ и Российского футбольного союза будут направлены в министерство. Также вопрос будет обсуждаться на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.
Напомним, в ноябре было объявлено о подписании указа министра спорта о введении нового лимита на легионеров в РПЛ. Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона-2028/29, а до этого будет действовать переходный период.
Согласно новым правилам, в заявке на сезон будет разрешено иметь не более десяти иностранных футболистов, а на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров. До конца текущего сезона-2025/26 клубы РПЛ смогут заявить до 13 иностранных игроков, с возможностью выпуска на поле до восьми из них. Нововведения должны вступить в силу с начала следующего чемпионата.