«Балтика» на 3 недели потеряла основного вратаря Бориско

«Балтика» останется без голкипера Максима Бориско в ближайших играх.
У основного вратаря калининградской команды было диагностировано повреждение заднего рога медиального мениска. Сегодня он успешно перенес операцию, об этом сообщает клуб.
«Сегодня наш вратарь был успешно прооперирован. Ожидается, что футболист пропустит порядка трёх недель. Желаем скорейшего возвращения в строй!» — указано в релизе.
Ожидается, что восстановление займет около трех недель. В этом сезоне 26-летний Бориско провел 23 матча в РПЛ, из которых в 14 не пропустил ни одного гола. После его травмы место в воротах «Балтики» занял Иван Кукушкин.
Цвета «Балтики» Бориско, воспитанник краснодарского футбола, защищает с июля 2019 года. Контракт Бориско с балтийцами рассчитан до конца июня 2028 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость стража ворот в два миллиона евро.