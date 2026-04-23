Боснийский вратарь «Ростова» заинтересовал клуб MLS

Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич выбыл на срок от трёх до пяти недель из-за травмы, полученной в матче 26-го тура МИР РПЛ против ЦСКА (1:1). Несмотря на повреждение, интерес к игроку проявляет американский клуб, сообщает Legalbet.
31-летний босниец может не сыграть до конца сезона-2025/26. В трансфере Ханкича заинтересованы клуб MLS «Цинциннати» и лидеры австрийской Бундеслиги, несмотря на его травму. В «Ростове» довольны последними выступлениями вратаря и рассматривают возможность продления контракта на один год — у клуба есть соответствующая опция.
Ханкич начал карьеру в «ЛАСКе». В 2011 году он перешел в чешский клуб «Млада Болеслав». Дебют в профессиональном футболе состоялся у него в матче 29-го тура чемпионата Чехии сезона-2013/14 против пражской «Спарты».
Ханкич перешел в «Ростов» 25 июня 2024 года из болгарского «Ботева» по схеме «2+1». Сумма трансфера составила 100 тысяч евро. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 250 тысяч евро.