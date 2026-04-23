Боснийский вратарь «Ростова» заинтересовал клуб MLS

31-летний босниец может не сыграть до конца сезона-2025/26. В трансфере Ханкича заинтересованы клуб MLS «Цинциннати» и лидеры австрийской Бундеслиги, несмотря на его травму. В «Ростове» довольны последними выступлениями вратаря и рассматривают возможность продления контракта на один год — у клуба есть соответствующая опция.