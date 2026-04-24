Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.06
П2
6.37
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.97
П2
9.00
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.23
П2
2.74
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.78
X
4.11
П2
1.92
Футбол. Англия
25.04
Фулхэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.60
П2
2.55

«Спартаку» поставили высший балл после поражения от «Краснодара»

Бывший футболист Александр Бубнов заявил, что «Спартак» сыграл на пятерку в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (1:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вот все, что я расшифровывал последние игры — “Краснодар” все на пятерки играл, там только отдельные игроки проваливались. В этой игре со “Спартаком”, я думаю, нет. Максимум, максимум четверка. “Спартак” лучше сыграл, “Спартак” 100% на пятерку. Они свежее, прессинговали, они постоянно нагнетали. Я первый раз видел, чтобы “Краснодар” вот так отбивался. В принципе, “Краснодар” не то чтобы отбивался, но у них ничего не получалось, они тоже плохо играли в Грозном. Но там выручил Кордоба, а здесь выручил Жубал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После поражения «Спартак» с 45 очками остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 57 очками поднялся на первое место, опередив «Зенит» на один балл.

В 27-м туре РПЛ «Спартак» 26 апреля сыграет на выезде с клубом «Пари Нижний Новгород», а «Краснодар» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в этот же день.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 27461 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти