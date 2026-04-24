ЦСКА готов продлить контракт с 40-летним Акинфеевым

8 апреля Акинфееву исполнилось 40 лет. Его текущий трудовой договор с ЦСКА истекает после окончания сезона-2025/26. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о контракте капитана клуба.
— У Игоря истекает контракт, ему уже 40 лет. Игорь останется в ЦСКА или завершит карьеру?
— Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды. Все будет зависеть от его позиции.
— Если он будет согласен продолжать играть, то вы продлите с ним контракт?
— Да, конечно, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
Игорь Акинфеев в начале апреля отметил свой 40-летний юбилей. Голкипер провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он завоевал с армейцами Кубок УЕФА.