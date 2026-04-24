Андрей Тихонов: «Батраков не готов к Европе — его там сомнут»

— Нет, не готов. Все понимают, что это «золотой» игрок: техника, мастерство, отличное исполнение. Но за границей важны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет. У Батракова есть техника, умение открываться и точные передачи, но на иностранном поле он столкнется с соперниками, которые его «придавят». Думаю, Алексею нужно окрепнуть, — сказал Тихонов в интервью «Матч ТВ».