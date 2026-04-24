Андрей Тихонов: «Батраков не готов к Европе — его там сомнут»

Легенда московского «Спартака» и сборной России АндрейТихонов высказался о возможном переходе полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.
— Готов ли Батраков к переезду за границу, или ему еще стоит «провариться» в РПЛ?
— Нет, не готов. Все понимают, что это «золотой» игрок: техника, мастерство, отличное исполнение. Но за границей важны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет. У Батракова есть техника, умение открываться и точные передачи, но на иностранном поле он столкнется с соперниками, которые его «придавят». Думаю, Алексею нужно окрепнуть, — сказал Тихонов в интервью «Матч ТВ».
В текущем сезоне 20-летний Батраков сыграл за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.