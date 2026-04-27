Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.15
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.89

«Ноль в футболе». Овчинников раскритиковал назначение Челестини

Известный отечественный тренер Валерий Овчинников высказался о работе Фабио Челестини на посту главного тренера ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Ильнар Тухбатов, РФС

Валерий Овчинников раскритиковал назначение Челестини главным тренером ЦСКА.

«Как оценю работу Челестини? Обалдеть можно. Швейцарский футбол очень мощный. В ЦСКА сейчас руководят не Гинер с Бабаевым, а банк. Великолепные банкиры, которые ноль в футболе, проводят комплектацию команды. Челестини где до этого работал? В Швейцарии? Там население как в Перовском районе Москвы. Может, лучше искать тренера в этом районе?» — приводит слова Овчинникова Metaratings.ru.

«ЦСКА нужен отечественный специалист. Уверен, что у Челестини зарплата в клубе такая, какую он в Швейцарии близко не видел. Он же великий тренер! Сейчас он будет зубами держаться за свой пост. Заморские тренеры просто рубят бабки в России. Нашим специалистам нужно платить такие же деньги. Они будут серьезно отдаваться», — добавил Валерий Овчинников.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. За три тура до окончания чемпионата ЦСКА набрал 45 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре ЦСКА примет «Зенит». Матч состоится 2 мая и начнется в 19 часов по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
02.05
ЦСКА
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.72
П2
1.88