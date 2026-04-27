«Ноль в футболе». Овчинников раскритиковал назначение Челестини

«ЦСКА нужен отечественный специалист. Уверен, что у Челестини зарплата в клубе такая, какую он в Швейцарии близко не видел. Он же великий тренер! Сейчас он будет зубами держаться за свой пост. Заморские тренеры просто рубят бабки в России. Нашим специалистам нужно платить такие же деньги. Они будут серьезно отдаваться», — добавил Валерий Овчинников.