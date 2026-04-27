«Ноль в футболе». Овчинников раскритиковал назначение Челестини

Валерий Овчинников раскритиковал назначение Челестини главным тренером ЦСКА.
«Как оценю работу Челестини? Обалдеть можно. Швейцарский футбол очень мощный. В ЦСКА сейчас руководят не Гинер с Бабаевым, а банк. Великолепные банкиры, которые ноль в футболе, проводят комплектацию команды. Челестини где до этого работал? В Швейцарии? Там население как в Перовском районе Москвы. Может, лучше искать тренера в этом районе?» — приводит слова Овчинникова Metaratings.ru.
«ЦСКА нужен отечественный специалист. Уверен, что у Челестини зарплата в клубе такая, какую он в Швейцарии близко не видел. Он же великий тренер! Сейчас он будет зубами держаться за свой пост. Заморские тренеры просто рубят бабки в России. Нашим специалистам нужно платить такие же деньги. Они будут серьезно отдаваться», — добавил Валерий Овчинников.
Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. За три тура до окончания чемпионата ЦСКА набрал 45 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре ЦСКА примет «Зенит». Матч состоится 2 мая и начнется в 19 часов по московскому времени.