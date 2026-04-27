Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.15
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.89

Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога»

Как сообщает РИА Новости, вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение о регистрации было принято Роспатентом в апреле, сам процесс занял около одного года. Новый бренд связан с эпизодом чемпионата мира 2018 года, когда Акинфеев отразил ногой решающий пенальти в матче ⅛ финала против сборной Испании.

После того момента выражение «нога бога» получило широкое распространение среди болельщиков и в спортивной среде.

Согласно данным Роспатента, под этим товарным знаком Акинфеев сможет производить и реализовывать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также оказывать образовательные и бизнес-услуги.

В 2025 году директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявлял, что регистрация бренда необходима для юридической защиты образа игрока.

Игорь Акинфеев в начале апреля отметил свой 40-летний юбилей. Голкипер провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он завоевал с армейцами Кубок УЕФА.