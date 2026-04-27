Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога»

Решение о регистрации было принято Роспатентом в апреле, сам процесс занял около одного года. Новый бренд связан с эпизодом чемпионата мира 2018 года, когда Акинфеев отразил ногой решающий пенальти в матче ⅛ финала против сборной Испании.
После того момента выражение «нога бога» получило широкое распространение среди болельщиков и в спортивной среде.
Согласно данным Роспатента, под этим товарным знаком Акинфеев сможет производить и реализовывать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также оказывать образовательные и бизнес-услуги.
В 2025 году директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявлял, что регистрация бренда необходима для юридической защиты образа игрока.
Игорь Акинфеев в начале апреля отметил свой 40-летний юбилей. Голкипер провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он завоевал с армейцами Кубок УЕФА.