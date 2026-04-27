Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога»

Игорь Акинфеев в начале апреля отметил свой 40-летний юбилей. Голкипер провел всю свою карьеру в ЦСКА. В составе армейского клуба он принял участие в 818 матчах, в которых пропустил 740 голов и 336 раз не дал возможности сопернику поразить свои ворота. Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он завоевал с армейцами Кубок УЕФА.