Акинфеев больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит остаток текущего сезона из-за травмы, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, Акинфеев получил в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с тольяттинским «Акроном» (2:1).
«Для меня сезон точно завершен. К сожалению, я продолжаю бороться с воспалением — процесс болезненный, с ежедневной температурой и другими проблемами. Заранее уточню для экспертов: карьеру я не заканчиваю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону», — написал футболист.
Он также обратился к болельщикам: «Как капитан команды прошу всех поддержать ребят. Сейчас тяжело всем, но нам нужна общая энергия и поддержка. Не стоит уходить в обсуждения и негатив. Нам нужно сделать все, чтобы достойно завершить сезон — шансы и матчи для этого еще есть. А потом уже оценим, что получилось и как двигаться дальше».
Акинфееву 40 лет, всю карьеру он провел в ЦСКА, является воспитанником клуба. В его активе шесть чемпионств России, восемь побед в Кубке и Суперкубке страны, а также победа в Кубке УЕФА. Контракт с армейским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. 4 декабря Акинфеев получил премию ТАСС «За верность» в категории «РПЛ».
ЦСКА занимает шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 45 очков после 27 туров. Армейцы встретятся с московским «Спартаком» в финале «пути регионов» Кубка России 6 мая на домашней арене красно-белых.